مجلس الصحة الخليجي يكشف فعالية لقاحات كورونا وآثارها الجانبية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "عاجل"، فإن المجلس أوضح أن هناك 6 لقاحات لفيروس كورونا المستجد، متفاوتة في نسب فاعليتها.

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وفي مقدمة هذه اللقاحات، لقاحا "فايزر" و"موديرنا" بنسبة فاعلية تبلغ 94%، يليهما اللقاح الروسي "سبوتنيك" بنسبة فاعلية تبلغ 91%، ثم لقاح "أسترازينيكا" بنسبة تبلغ 82%.

وفي المرحلة التالية، يأتي لقاح "ساينوفارم" بنسبة فاعلية تصل إلى 79%، وفي المرتبة الأخيرة يأتي لقاح "جونسون" بنسبة فاعلية تصل إلى 72%.

وبيّن مجلس الصحة الخليجي الأعراض التي تنتج عن تناول كل لقاح من اللقاحات الستة.

وأوضح أن الأعراض الشائعة التي تظهر على واحد من بين كل 10 من متناولي لقاح "فايزر"، تشمل الصداع والألم المفصلي أو ألم عضلي وألم في موضع الحقن وإعياء أو حمى.

وذكر المجلس أن الأعراض الشائعة التي تلازم لقاح "موديرنا" تضم ألم وتورم في الذراع الذي تم الحقن فيه.

أما الأعراض المصاحبة لكل من لقاحات "أسترازينيكا" و"ساينوفارم" و"جونسون"، فهي: شعور بالتعب وصداع وآلام عضلية وألم مفصلي وقشعريرة وغثيان وحمى.

أما الآثار الجانبية للقاح "سبوتنيك" الروسي، فتشمل الشعور بالألم وتورم في نفس الذراع موضع الحقن واحمرار الجلد، وألم بالفم والبلعوم.