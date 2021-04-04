أول تعليق لمقتدى الصدر على زيارة الكاظمي للسعودية والإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - واعتبر الصدر في تغريدة في حسابه على تويتر، أن " انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح".

وقال إن للعراق مع كل من السعودية والإمارات "تاريخا زاخرا"، داعيا إلى التعاون مع الدولتين لتحقيق "مستقبل زاهر تجمعنا وإياهم الأخوة والشراكة والسلام من أجل مصلحة بلدنا وبلدانهم".

ودعا زعيم التيار الصدري إلى أن يصبح العراق "محور السلام في المنطقة أجمع والشرق الأوسط بالخصوص".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وصل رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له إلى الإمارات والتقى بقادة الدولة، وأكد خلال اجتماعه مع عدد من رجال الأعمال الإماراتيين أن أبواب بلاده مفتوحة أمام الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين، مؤكداً اتخاذ سلسلة إجراءات لتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية.

والأربعاء الماضي، زار الكاظمي السعودية، في أول زيارة له إلى المملكة منذ توليه مهام منصبه في أبريل/ نيسان 2020، ووقع خلال الزيارة 5 اتفاقيات تعاون في مجالات اقتصادية وثقافية.