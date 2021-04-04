"مات من العطش"... العثور على جثة مصري متحللة في صحراء ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "الدستور" المصري، عثرت السلطات الليبية على جثة شاب في صحراء ليبيا، في حالة تحلل كامل، وعثر بجانبه على هويته، التي كشفت أنه يدعى أحمد عادل محمد (18 عاما) وأنه مصري الجنسية.

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وبحسب الهوية التي نشرها الموقع، فالشاب من قرية جردو التابعة لمركز إطسا في محافظة الفيوم، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

ولفت الموقع إلى أنه تم العثور على الشاب في منطقة صحراء وادي الوديان في ليبيا، ورجح أن تكون وفاته بسبب العطش والجوع وحرارة الشمس، بعد أن ضل الطريق خلال رحلته لدخول الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.

وتم التواصل مع أهل المتوفى لإنهاء جميع الإجراءات القانونية لعودة ما تبقى من جثمانه لوطنه.