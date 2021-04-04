"في البدء كان العراق ثم كانت الحضارة"... حاكم دبي يتحدث عن لقائه بالكاظمي... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن راشد في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "استقبلت اليوم أخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق".

وأضاف: "تباحثنا وتحدثنا في بناء علاقات أقوى وأعلى بين البلدين"، مضيفا: "العراق بلد ليس كبقية البلدان هو فجر الحضارة البشرية".

وتابع حاكم دبي: "في البدء كان العراق ثم كانت الحضارة .. سيعود بإذن الله ..لأنه عبر 7 آلاف سنة لم يغب عن مشهد الحضارة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، استقبل محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، الكاظمي، وقال معلقا في حسابه على تويتر: "بحثت مع الدكتور مصطفى الكاظمي تعزيز علاقاتنا الأخوية ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، وتبادلنا وجهات النظر حول التطورات العربية والإقليمية والدولية...الإمارات دائماً إلى جانب كل ما يحقق استقرار العراق ومصالح شعبه".

وكان الكاظمي قد وصل، اليوم الأحد، على رأس وفد عراقي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة غير محددة المدة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي: "ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والإماراتي، الذي عقد اليوم الأحد، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد الكاظمي والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتجارة والنقل والخدمات والقطاعات الأخرى، وبحث السبل الكفيلة التي تنهض بالعلاقات الثنائية بين العراق والإمارات، والعمل بكل ما ينمي ويرتقي بمستوى وآليات التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين".

ولاحقا التقى الكاظمي والوفد المرافق له مجموعة من الشركات الإماراتية ورجال الأعمال الذين أكدوا على استعدادهم للعمل في العراق في مختلف القطاعات، بحسب بيان منفصل للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.