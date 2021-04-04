مصر... تعليمات عاجلة من "التعليم" بشأن حضور الطلاب في رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في خطاب أرسلته الوزارة إلى المديريات التعليمية على مستوى البلاد، بحسب "بوابة الأهرام".

ويدور الحديث عن ضوابط، الهدف منها هو الحفاظ على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم في جميع المدارس والكيانات التعليمية بصفة عامة، والحد من انتشار فيروس كورونا بصفة خاصة.

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وتنص الضوابط الجديدة على ألا يزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب في كل صف دراسي عن 3 أيام على الأكثر أسبوعيًا، في جميع المدارس.

وفي المقابل وجهت الوزارة باستكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية، أي التعليم عن بعد.

وقالت الوزارة إنه بشكل عام سيكون الحضور في جميع المدارس اختياريا، شريطة موافاة ولي الأمر للمدرسة برغبته في عدم حضور الطالب.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية في مصر بالتنبيه على جميع المدارس بتنفيذ الجداول التبادلية بين الصفوف لتقليل وجود الطلاب في المدرسة.

كذلك، نصت التعليمات على الالتزام بآليات تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات، وفقًا للكتب الدورية.