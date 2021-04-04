رئيس الكونغو يتسلم رسالة من السيسي بشأن سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، كلا من سامح شكرى وزير الخارجية المصري ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، وذلك بعد افتتاح الاجتماعات الجارية في كينشاسا حول مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأكد السيسي في رسالته لتشيسيكيدي حرص مصر على إنجاح مفاوضات سد النهضة التي يرعاها الرئيس الكونغولي، كما أن مصر تثمن الجهد المقدر الذي تبذله جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل إطلاق عملية تفاوضية تفضي إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من علاقات التكامل والتعاون بينها ويعمق من أواصر الأخوة بين شعوبها.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن رسالة السيسي أكدت أن مصر لديها نية سياسية صادقة للتوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل وأنها ستدعم جهود الرئيس تشيسيكيدي في هذا الصدد، حيث تتطلع مصر لأن تنجح الاجتماعات التي ستعقد في كينشاسا في إطلاق مسار فعّال للمفاوضات بمشاركة الشركاء الدوليين، وبما يمكن الدول الثلاث من إيجاد حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية بهدف بلورة اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الكونغو الديمقراطية، فيلكس تشسيكيدي، اليوم الأحد، إن لدى الدول الأطراف في مفاوضات أزمة سد النهضة الإثيوبي عزيمة لإنهاء الخلاف، داعيا إلى تحويل ذلك الخلاف إلى فرصة للتقارب بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف أنه بعد المباحثات مع السلطات العليا للأطراف الثلاثة، يعتزم إنهاء هذا الخلاف وتقريب وجهات النظر بكل وضوح. وخاطب ممثلي الدول الثلاث بقوله: "يعود إليكم كممثلين لدولكم أن تجسدوا ما عبر عنه قادتكم للوصول إلى تفاهم لمصلحة الجميع".