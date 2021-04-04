إطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، قوله إن "تشغيل صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة، كان جزءًا من ممارسة أمنية".

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ونفى المصدر "وقوع عمليات قصف جديدة على السفارة خلال اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط صاروخين في محيط قاعدة "بلد" التي تقع شمال العاصمة بغداد، وتضم عسكريين أمريكيين دون وقوع إصابات.

وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "صاروخين سقطا بالقرب من السياج الخارجي للقاعدة دون وقوع إصابات بشرية".

بينما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن آمر قاعدة بلد الجوية أن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا خارج القاعدة وتم العثور على منصة الإطلاق".

​يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.