شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» توضح حالات إيقاف معاش المستفيد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن المشترك هو أي موظف مدني أو عسكري على رأس العمل، خاضع لأحد أنظمة التقاعد.
وأوضحت مؤسسة التقاعد، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، حالات إيقاف معاش المستفيد هي كما يلي:
-انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين.
-بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته للدراسة.
-الوفاة.
-زواج إحدى المستفيدات.
-تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ 26 سنة.
-التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.
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