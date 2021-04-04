من هي الفتاة التي قادت موكب نقل المومياوات الملكية المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - الكثير من المستخدمين أبدوا إعجابهم بالفتاة التي قادت موكب المومياوات الملكية فى المتحف المصري، خاصة وأنها ظهرت متزينة بملابس ذات طابع فرعوني، وتحمل البلورة الفرعونية التي ترمز إلى قرص الشمس، ومن خلفها يسير عدد آخر من الفتيات.

وبدت من ملامحها وكأنها واحدة ممن عاشوا عصر الحضارة المصرية القديمة، حتى لقبها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"حفيدة ملكات مصر".

وسأل عدد كبير حول هوية تلك الفتاة، وبحسب موقع "اليوم السابع"، فالفتاة اسمها ميرال ماهيليان، وهي عارضة أزياء وممثلة مصرية بريطانية.

وعرفت بمشاركتها كـ "موديل" لعدد من العلامات التجارية داخل وخارج مصر، كما أنها تتمتع بمشاركات فنية متنوعة، فقد أدت دور شخصية "إنجى الموجى"، في الجزء الأول من مسلسل "كلبش"، بطولة الممثل المصري أمير كرارة، عام 2017، وفي العام ذاته، أدت شخصية "ميشيل" في فيلم "القرد بيتكلم".

وفي العام التالي من خطاها الأولى في عالم التمثيل، شاركت ميرال ماهيليان عام 2018، في مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، مع الفنانة المصرية داليا البحيري،

ونشرت تدوينات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي عبرت فيها عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم، حيث نشرت صورها في العرض، وكتبت في تعليقها عليها: "فخورة جدًا وتشرفت بأن أكون جزءًا من هذا اليوم التاريخي... لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء في العرض الذهبي".