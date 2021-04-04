سوريا تسلم جثث 3 شقيقات لبنانيات إلى بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن جثامين الفتيات الثلاث عثر عليهن على الشاطئ قبل يومين.

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وأشارت إلى أن عملية التسليم تمت بعد تواصل السفارة اللبنانية في دمشق مع وزارة الخارجية السورية وتعرف والد الفتيات على الجثامين.

وكانت عائلة الفتيات الثلاث وهن من سكان قرية بزيزا في شمال لبنان، قد فقد أثرهنّ يوم الاثنين الماضي.

وتداول نشطاء على موقع فيسبوك صورهن، مطالبين من يعرف شيئا عنهنّ بإبلاغ الجهات الأمنية.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية العثور على جثث ثلاث فتيات، تبين أنهن في العقدين الثاني والثالث من العمر.

كما حدد الطب الشرعي أن الفتيات توفين غرقا قبل ثلاثة أيام من العثور على جثاميهن.

ولم تتبين حتى الآن ملابسات الحادث، إلا أن مسؤول لبناني رجح أن تكون قوة الأمواج دفعت الفتيات إلى شاطئ طرطوس. كما أشار إلى أن التحقيقات مستمرة ويجري استجواب أفراد من عائلة الفتيات.