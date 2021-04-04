شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وكالة وزارة الداخلية للخدمة المدنية، تفاصيل خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية وكيفية الاستفادة منها. وأضافت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تصحيح الحالة الاجتماعية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”. طريقة الاستفادة من الخدمة • من خلال تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر أفراد”. • ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات متطلبات الخدمة نسخة من سجل الأسرة المستفيدون من الخدمة المواطنون والمواطنات

كانت هذه تفاصيل خبر «الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.