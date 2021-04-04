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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام»: رصد 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية.. وهذه المنطقة تتصدر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الأمن العام أنه تم رصد ارتفاعات في أعداد المخالفات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ بمناطق المملكة.
ووفقاً لـ”الإخبارية”، أوضح الأمن العام أنه تم ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع منها نحو 9 آلاف مخالفة في الرياض.
وشدد الأمن العام على استمرار، متابعة ورصد مخالفات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
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