العراق يقترح على الأردن ومصر عقد القمة الثلاثية في بغداد الخميس المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Vadim Ghirda

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم: "بغداد قدمت مقترحا بعقد القمة يوم الخميس المقبل"، مؤكدا أن "مصر لا مشكلة لديها في الموعد وبانتظار الموقف الأردني".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن يوم الجمعة 26 آذار/مارس الماضي، تأجيل انعقاد القمة الثلاثية التي كان من المقرر انعقادها نهاية مارس في بغداد مع الرئيس المصري والملك الأردني إلى القريب العاجل، وذلك بسبب حادث تصادم القطارين في صعيد مصر، والذي أودى بحياة نحو 20 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين.

ويوم الاثنين الماضي، عقد وزراء خارجية العراق ومصر والأردن اجتماعا تنسيقيا في بغداد للترتيب لعقد القمة بين رؤساء دولهم، مؤكدين تطلعهم لعقدها في أقرب وقت ممكن.

وناقش وزراء خارجية الدول الثلاث تنسيق الجهود بين بلدانهم "لمواجهة التحديات والقضايا الدولية والإقليمية، منها القضية الفلسطينية وسوريا واليمن"، إضافة للتعاون الاقتصادي.

يذكر أن قمة ثلاثية استضافتها العاصمة الأردنية جمعت بين الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، أواخر آب/أغسطس الماضي، وركزت على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث.

وبحثت القمة الثلاثية في العاصمة الأردنية، تنسيق المواقف تجاه قضايا المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث.

وعُقدت القمة الثلاثية الأولى في القاهرة، في مارس 2019.