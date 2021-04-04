وفاة سفير إندونيسيا في الخرطوم بفيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ونعت الوزارة في بيان لها السفير الإندونيسي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس السبت، بمستشفى رويال كير بالخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأضافت أن "الراحل عمل بجد لتوطيد العلاقات السودانية الإندونيسية وأسهم بدأب وإصرار في تنشيطها في جميع المجالات".

وتقدمت الخارجية السودانية من "عائلة السفير وشعبه وحكومته والسفراء والسلك الدبلوماسي قاطبة بأحر التعازي".

في السياق ذاته نقل موقع "أوبن سودان" عن السفارة الإندونيسية في الخرطوم أن السفير توفي متأثرا بفيروس كورونا، وأن الجثمان سيتم نقله لمدينة جاكرتا لمواراته الثرى هناك.