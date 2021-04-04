مصر... مستشار السيسي يكشف أعراضا جديدة لفيروس "كورونا"

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Joel Saget

وأشار تاج الدين، في تصريحات مع صحيفة "الوطن" المصرية، إلى أن "زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا هي زيادة عالمية، ولكن الوفيات مستقرة في مصر بنسبة كبيرة"، متابعا: أن "زيادة أعداد الإصابات خلال هذه الفترة ليست دليلا على الدخول في الموجة الثالثة".

وأوضح مستشار الرئيس المصري أن "فيروس كورونا يهاجم معظم أجهزة الجسم من الجهاز العصبي للتنفسي للهضمي، ولكن لوحظ أن بعض المصابين بالفيروس يشتكون من آلام في المعدة أو ظهور طفح جلدي أو إحمرار في العين، وهو غير مقلق وهو نوع من الحساسية فقط".

وأشار إلى أن "هذه الأعراض تترافق مع الأعراض المعروفة والتي تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة وكذلك آلام في العظام وفقدان حاستي الشم والتذوق وسيلان في الأنف"، مؤكدا أن أعراض الموجة الثالثة تختلف قليلا عن الموجة الأولى والثانية، ولكن في الأصل فيروس كورونا هو فيروس تنفسي.

وكانت وزير الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، كشفت خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الأسبوع الماضي، عن أن هناك أعراضا جديدة من الممكن أن تظهر على مريض فيروس كورونا. وقالت إن "الأعراض الجديدة منها التهاب شديد بغشاء العين، وانتشار طفح جلدي، إلى جانب تأثر حاسة السمع، وحدوث ألم وخفقان، وكذلك تعب وأوجاع شديدة بالجسد".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل 710 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 39 حالة جديدة.