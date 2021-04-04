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مصر... ما هو عدد الذين تلقوا لقاح كورونا حتى الآن؟

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة، مساء السبت، مع وكلاء الوزارة ومديري مراكز تلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، بحسب بيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد.

وقالت الوزيرة إن 148 ألفا و987 من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة تلقوا لقاح فيروس المستجد، في إطار خطة الدولة للتصدي للجائحة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ووجهت الوزيرة بمضاعفة أعداد الفرق الطبية في مراكز تلقي اللقاح على مستوى البلاد، إلى جانب زيادة عدد ساعات العمل.

وأكدت أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة تطعيم العاملين في القطاع السياحي، خاصة في المحافظات الساحلية، بالتزامن مع حلول فصل الصيف وتوافد السائحين والمصطافين، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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