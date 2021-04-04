اخبار الخليج

الجيش السوداني يعلن تحطم طائرة عسكرية

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن بيان للجيش السوداني أن "طائرة هليكوبتر تعرضت لحادث طيران اليوم أثناء طلعة تدريبية بقاعدة كنانة الجوية بالنيل الأبيض، مما أدى الى تحطم الطائرة ونجاة جميع أفراد طاقمها".

فيما أشار موقع "تاق برس" السوداني، إلى أن طائرة مروحية من طراز "BO-105" هليكوبتر تابعة لقاعدة كنانة الجوية السودانية بولاية النيل الأبيض قد تعرضت لحادث أثناء طلعة تدريبية مما أدى إلى تحطم الطائرة وإصابة اثنين من طاقمها.

وهذا الحادث هو الثاني خلال العام الجاري، حيث تحطمت طائرة مروحية عسكرية بمطار "ود زايد" الذي يقع بولاية القضارف السودانية في شهر يناير الماضي، بعد اقلاعها من المطار، حيث حاول الطاقم الهبوط مرة أخرى إلا أن الطائرة ارتطمت بالأرض واشتعلت النيران فيها ونجا الطاقم. بحسب ما أوردت حينها 

الأنباء السودانية.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا