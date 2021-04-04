الجيش السوداني يعلن تحطم طائرة عسكرية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن بيان للجيش السوداني أن "طائرة هليكوبتر تعرضت لحادث طيران اليوم أثناء طلعة تدريبية بقاعدة كنانة الجوية بالنيل الأبيض، مما أدى الى تحطم الطائرة ونجاة جميع أفراد طاقمها".

فيما أشار موقع "تاق برس" السوداني، إلى أن طائرة مروحية من طراز "BO-105" هليكوبتر تابعة لقاعدة كنانة الجوية السودانية بولاية النيل الأبيض قد تعرضت لحادث أثناء طلعة تدريبية مما أدى إلى تحطم الطائرة وإصابة اثنين من طاقمها.

وهذا الحادث هو الثاني خلال العام الجاري، حيث تحطمت طائرة مروحية عسكرية بمطار "ود زايد" الذي يقع بولاية القضارف السودانية في شهر يناير الماضي، بعد اقلاعها من المطار، حيث حاول الطاقم الهبوط مرة أخرى إلا أن الطائرة ارتطمت بالأرض واشتعلت النيران فيها ونجا الطاقم. بحسب ما أوردت حينها

تحطم طائرة عسكرية بولاية القضارف ونجاة الطاقم



تحطمت بمطار ود زايد بولاية القضارف قبل قليل طائرة مروحية عسكرية بعد اقلاعها من المطار، حيث حاول الطاقم الهبوط مرة أخرى إلا أن الطائرة ارتطمت بالأرض واشتعلت النيران فيها ونجا الطاقم المكون من ثلاثة أفراد.#سونا #السودان — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) January 13, 2021

الأنباء السودانية.