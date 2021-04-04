بعد "مؤامرة الانقلاب"... قرقاش يتحدث عن تاريخ الأسرة الهاشمية

دبي - محمود عبدالرازق - قال قرقاش عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي، فسياسته العاقلة وبناؤه للجسور في منطقة مضطربة لم تكن بالخيار السهل، ولكنها كانت وتبقى التوجه الضروري"، حسب قوله.

وأضاف: "تاريخ الأسرة الهاشمية في عبور الأزمات والحفاظ على الدولة في أحلك الظروف ملهم، فلنلتف اليوم وكل يوم حول الأردن وقيادته وشعبه"، على حد تعبيره.

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وشهد الأردن، السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم عوض الله والشريف حسن بن زيد، لأسباب أمنية، في حين ظهر الأمير حمزة بن الحسين في مقاطع فيديو باللغتين العربية والإنجليزية، وقال إنه ممنوع من مقابلة الناس وهو في منزله معزول مع عائلته.

وأعلن الأردن، مساء اليوم الأحد، إحباط مخطط لزعزعة أمن البلاد، مؤكدا تورط الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد في هذه "المؤامرة".

وأضاف أنه "تم رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن"، مؤكدا أن "محيطين بالأمير حمزة كانوا يتواصلون مع جهات تصنف نفسها معارضة خارجية".

وأشار إلى أن المقبوض عليهم سيتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، مؤكدا أن القانون فوق الجميع.