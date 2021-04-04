القوات العراقية تضبط أسلحة في عملية تفتيش شمالي البلاد... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "نفذت قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ومفارز الطائرات المسيرة وبالتنسيق مع الجهد الاستخباري، عملية تفتيش في مناطق (الحوائج العليا والوسطى والسفلى) في قضاء الحويجة في محافظة كركوك".

وأضاف رسول: "تم خلالها العثور على 11 صاروخ قاذفة "أر بي جي 7" 8 قنابر طائرة مسيرة وقنبرة هاون 120 ملم".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.