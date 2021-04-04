بعد ليلة صاخبة في المملكة... العاهل الأردني يتلقى اتصالات هاتفية من ملكين عربيين وأميرين

دبي - محمود عبدالرازق - وتلقى ملك الأردن اتصالا من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أعرب خلاله عن دعم دولة قطر ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها العاهل الأردني من أجل حفظ أمن واستقرار بلاده، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما اتصل بملك الأردن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أكد خلال الاتصال تضامن البحرين الكامل مع شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق وصون مكتسباته ضد أي محاولة للنيل منها.

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وأكد ملك البحرين أن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مملكة البحرين، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

وأجرى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا مع ملك الأردن، اليوم الأحد، أكد فيه على "وقوف الكویت إلى جانب المملكة الأردنیة الھاشمیة الشقیقة وتأییدھا لكافة الإجراءات والقرارات التى اتخذھا الملك عبد الله الثاني بن الحسین وولي العھد الأمیر الحسین بن عبد الله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقیقة، انطلاقا مما یربط البلدین الشقیقین من روابط وثیقة وراسخة"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كذلك شدد أمير الكويت خلال الاتصال الهاتفي مع العاهل الأردني على أن "أمن واستقرار المملكة الأردنیة الھاشمیة من أمن واستقرار دولة الكویت ومتمنيا أن یحفظ المملكة الأردنیة الھاشمیة من كل سوء وأن یدیم علیھا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدھار".

وأعلن ملك المغرب، محمد السادس، اليوم الأحد، عن تضامنه التام مع الأردن، ودعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها لاستتباب الأمن والاستقرار، وذلك في اتصال هاتفي مع ملك الأردن، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، فقد اطمأن الملك المغربي من العاهل الأردني على الأوضاع في الأردن؛ بناء على المعطيات التي تناولها معه، ولفت إلى أن الاتصال يأتي "تجسيدا للوشائج التاريخية والعائلية القوية بين العاهلين وللروابط القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وأعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس السبت، عن اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

ونفى، في بيان له، اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

من جانبه، قال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة، في مقطع فيديو مسجل إن قائد الجيش أبلغه بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأي شخص. وقال ولي عهد الأردن السابق في التسجيل الذي نقلته قناة "بي بي سي" البريطانية إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص.