برلماني أردني سابق: بلدنا مستهدف بسبب مواقفه الإقليمية

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء حديث زيادين على خلفية إعلان السلطات الأمنية في الأردن، إلقاء القبض على مسؤولين سابقين بارزين، وذلك لأسباب أمنية، منهم الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين.

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وأوضح زيادين لراديو "سبوتنيك" أن "الشعب الأردني يعي أن قوته في وحدته"، مؤكدا على "الالتفاف الشعبي حول القيادة الأردنية ضد أي مؤامرات قد تحصل على البلاد".

وذكر أن الأردن "قد يتعرض لمؤامرات إقليمية"، لكن "الوحدة الداخلية ستتصدى لأي مؤامرات من هذا النوع".

ولفت إلى أن الشعب الأردني "ينتظر تقريرا حكوميا مفصلا لتفسير أحداث الليلة الماضية" التي وصفها بـ"الصعبة على المواطنين" تخللها أخبار وإشاعات.

وأكد عضو مجلس النواب الأردني الأسبق، قيس زيادين، أن الأردن "مستهدف" بسبب الكثير من "المواقف الإقليمية التي اتخذها خصوصا ما يتعلق بالقدس وإسرائيل".

وأضاف أن الأردن "مواقفه محترمة وقوية وهذا ما أثار بعض القوى الإقليمية".

وعن طلب الجيش الأردني من ولي العهد السابق التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن، وصف زيادين ذلك بأنها "قد تكون متعلقة بزيارات يقوم بها والتحركات الاجتماعية التي تضر بأمن وسلامة الأردن بحسب بيان الجيش".