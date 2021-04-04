"أنصار الله" تعلن صدها هجوما كلف الجيش اليمني عشرات الإصابات غرب تعز

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، عن مصدر عسكري، قوله إن "قوى العدوان (في إشارة إلى قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عسكري عربي)، نفذت زحفاً واسعاً من ثلاثة مسارات استمر لـ 7 ساعات في جبهة الكَدحة بمديرية المَعافِر غربي تعز".

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وأضاف: "تم كسر زحف قوى العدوان في الكدحة من دون إحراز أي تقدم، وقُتل وأصيب العشرات منهم".

والخميس الماضي، أعلن الجيش اليمني أن قواته سيطرت على جبل العودين والمطاحن في مديرية مَقبنة غربي تعز، بعد استعادتها تلتي مغيديف والخزان الوسطى وعدد من المواقع في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان جنوب شرقي تعز، اثر معارك أوقعت 16 قتيلاً من الحوثيين، بينهم قياديان وقناص.

وحققت القوات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، الأحد الماضي، تقدماً ميدانياً مماثلا حيث سيطرت على مواقع مخاديرة ودجحفة وجويلة والكعاوش ومعهد أبو أيوب في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان، خلال هجوم واسع على الحوثيين، وفقاً لوزارة الدفاع اليمنية.

وأطلقت القوات الحكومية، مطلع الشهر الجاري، عملية واسعة ضد جماعة الحوثيين في مديريات مَقبنة وجبل حَبشي والمَعافِر غربي تعز، تمكنت خلالها من السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، وتأمين منطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.