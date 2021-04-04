شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى يدعو الشركات السويسرية للاستثمار والعمل ببلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع نائب الرئيس والمستشار الفيدرالي وزير الخارجية السويسري اجنازيو كاسيس والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النواب السويسري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وفقا للمصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا)، فقد بحث الجانبان، خلال اللقاء، أيضا أهمية تفعيل لجان الصداقة بين البرلمان في البلدين، والتأكيد على استمرار العمل السياسي المشترك، وذلك من خلال مذكرة التفاهم للمشاورات السياسية التي تم توقيعها بين البلدين.

كما بحث الجانبان التعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار، وحث الشركات السويسرية على العمل في العراق وخلق فرص العمل وتشغيل الشباب، وتطرقا إلى الوضع الإقليمي والدولي، وأكدا أهمية الحوار لتحقيق الأمن والاستقرار.