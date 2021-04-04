رئيس الأركان المصري من السودان: نحن في خندق واحد

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات رئيس الأركان المصري، في ختام التدريب المشترك "نسور النيل 2" في قاعدة مروى السودانية، والتي نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال حجازي: "الجيش المصري يقف إلى جانب الجيش السوداني مدافعا عنه في خندق واحد، تطلعا لمستقبل آمن وواعد".

​وتابع بقوله: "نؤكد على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة لأمن وسلامة الحدود وحماية المقدرات".

وأكمل: "نسور النيل تشهد تطورا إيجابيا في جميع مراحل وعناصر هذا التدريب في نسخته الأولى إلى الثانية، من حيث الإعداد والتخطيط والتنفيذ".

وأشار رئيس الأركان المصري إلى أن هذا التدريب يأتي في إطار التعاون العسكري المشترك، للمساهمة في تعزيز أمن البلدين.

ونقل رئيس الأركان المصري تحيات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى القوات المسلحة السودانية، داعيا إلى مواصلة العطاء والتضحية في حماية الأوطان.

وأتم حجازي: "هناك حاجة إلى سرعة تنفيذ النسخة المقبلة من التدريب، لتكملة منظومة تبادل الخبرات، للحفاظ على الأمن القومي للبلدين".

الجدير بالذكر أن جيشي السودان ومصر بينهما اتفاقيات عسكرية من ضمنها إجراء مناورات بين قوات البلدين.

وحسب البيان السوداني، يشهد رئيسا أركان السودان الفريق الأول محمد عثمان الحسين، ومصر الفريق أركان حرب محمد فريد حجازي، ختام التدريبات الجوية "نسور النيل 2" المشتركة في منطقة مروي شمالي البلاد.