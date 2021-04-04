مصر… مشروع قانون يشدد عقوبة التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة

دبي - محمود عبدالرازق - ذكر ذلك موقع "مصراوي" المصري، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الصادر عام 2018، بحسب الموقع الذي أوضح أن المادة تشمل تشديد عقوبة التنمر ‏على الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووضعت هذه المادة حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه، بينما وضعت حدا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشدد تلك المادة على أنه في حالة وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه، تكون العقوبة مشددة، وتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تنص على مضاعفة العقوبة في حالة كانت كل الظروف مجتمعة في الاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة.