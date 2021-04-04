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سقوط صاروخين بمحيط قاعدة "بلد" العسكرية بصلاح الدين شمالى العراق

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بتعرض قاعدة "بلد" العسكرية لقصف صاروخي في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

 

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر "إن قاعدة بلد العسكرية في محافظة صلاح الدين تعرضت لقصف صاروخي بمحيطها"، مضيفا أن صاروخين سقطا خارج سياج القاعدة، مشيرا إلى أن القصف لم يسفر عن أية إصابات.

 

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن قاعدة "بلد" العسكرية التي تم استهدافها هي من القواعد العراقية والتي تضم أسراب لطائرات مقاتلة عراقية.

 

وأوضحت الخلية حول تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف صاروخي، أنه سقط صاروخين في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، مضيفة أنه تبين أن انطلاقهما من منطقة الدوجمه ضمن قاطع عمليات ديالى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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