شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخين بمحيط قاعدة "بلد" العسكرية بصلاح الدين شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بتعرض قاعدة "بلد" العسكرية لقصف صاروخي في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر "إن قاعدة بلد العسكرية في محافظة صلاح الدين تعرضت لقصف صاروخي بمحيطها"، مضيفا أن صاروخين سقطا خارج سياج القاعدة، مشيرا إلى أن القصف لم يسفر عن أية إصابات.