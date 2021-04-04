أمير الكويت يجدد فى اتصال هاتفى بملك الأردن وقوف بلاده إلى جانب المملكة

القاهرة - سامية سيد - أكد أمیر دولة الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح فى اتصال ھاتفی أجراء ظھر الیوم بالملك عبدالله الثانى بن الحسین ملك المملكة الأردنیة الھاشمیة، مجددا وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة الأردنیة الھاشمیة الشقیقة وتأییدھا لكافة الإجراءات والقرارات التى اتخذھا الملك عبدالله الثانى بن الحسین وولى العھد الأمیر الحسین بن عبدالله الثانى للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقیقة، انطلاقا مما یربط البلدین الشقیقین من روابط وثیقة وراسخة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" فقد شدد أمير الكويت خلال الاتصال الهاتفى على أن أمن واستقرار المملكة الأردنیة الھاشمیة من أمن واستقرار دولة الكویت ومتمنيا أن یحفظ المملكة الأردنیة الھاشمیة من كل سوء وأن یدیم علیھا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدھار.

وأعرب الملك عبدالله الثانى بن الحسین ملك المملكة الأردنیة الھاشمیة الشقیقة عن بالغ شكره وتقدیره لأمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح على ھذه المبادرة الكریمة وھذا التواصل الأخوى المجسد لأواصر العلاقات التاریخیة الراسخة التى تربط البلدین والشعبین الشقیقین ومتمنيا لدولة الكویت كل التقدم والازدھار.