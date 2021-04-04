شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: الجهات الأمنية تتصدى للمخدرات بحزمٍ وعمليات استباقية لإحباط تهريب السموم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن الجهات المختصة تمكنت خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين، و7.9 طن من الحشيش، و5.5 كيلو جرام من الكوكايين.

وأوضح أن الجهات الأمنية وشركاؤها تتصدى للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على شبابنا.

وأضاف وزير الداخلية عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن التنسيق المستمر والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة يثمر عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم.

وأشار إلى أن الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة أسهم في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصنًا منيعًا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات، داعياً الله أن يحمي وطننا وأبنائه من كل مكروه.