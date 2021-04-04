«التحالف»: إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق حوثي مُفخخ جنوب البحر الأحمر (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. ونشرت قوات التحالف مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف الزورق الحوثي المفخخ الذي كان يستعد لهجوم وشيك جنوب البحر الأحمر. وأكد التحالف أن تهديدات الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية مستمرة، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.

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