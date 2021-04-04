شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع مؤثر.. طفل يلتقي بوالده بعد غيابه 4 أشهر لإجراء عملية زراعة «كلى» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مؤثر للحظة لقاء ابنه بوالده عقب غياب 4 أشهر لإجراء الأب عملية جراحية.

وأظهر المقطع قيام مواطن باصطحاب ابن شقيقهدون أن يدري، حيث أخذه للعب بـ”الدبابات” ومن ثم أخبره بأنه سيصحبه معه إلى المطار لاستقبال أحد أصدقائه.

واتفق المواطن مع شقيقه والد الطفل بأن ينتظرهما في أحد المقاهي، وعندما دخل الطفل للمقهى لشراء بعض الحلويات، فوجئ بوالده جالساً بالداخل، ليعدو إليه حيث احتضنا بعضهما بشوق شديد في مشهد مؤثر.