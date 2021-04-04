شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط قائد مركبة تجاوز السيارات بطريقة خطرة في جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط قائد مركبة مخالف في محافظة جدة.
جاء ذلك بعد ورود بلاغ لحساب المرور على تويتر، بشأن قائد مركبة قام بتجاوز السرعة متخطيًا المركبات المجاورة له على الطريق مما قد يعرض حياة الآخرين للخطر.
وأوضح المرور، أنه تم ضبط قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور»: ضبط قائد مركبة تجاوز السيارات بطريقة خطرة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.