شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط قائد مركبة تجاوز السيارات بطريقة خطرة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط قائد مركبة مخالف في محافظة جدة.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ لحساب المرور على تويتر، بشأن قائد مركبة قام بتجاوز السرعة متخطيًا المركبات المجاورة له على الطريق مما قد يعرض حياة الآخرين للخطر.

وأوضح المرور، أنه تم ضبط قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.