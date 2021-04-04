رئيس البرلمان الأردني: نظامنا الهاشمي عصي على الفتن والمؤامرات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال إن الأردن حسم أي مساس بأمنه واستقراره، حسبما نقلت عنه قناة المملكة الأردنية.

وتابع رئيس المجلس أن الأردن بعث برسالة واضحة إلى "المناوئين والمنزعجين من مواقف الملك السياسية".

واعتبر رئيس مجلس النواب أن الأحداث تؤكد أن النظام الهاشمي "عصي على التآمر والفتن".

وقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة، أمس السبت، في مقطع فيديو مسجل إن قائد الجيش أبلغه بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأي شخص، وأضاف في التسجيل الذي نقلته قناة "بي بي سي" البريطانية إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص.

وأعلنت وكالة "بترا" الأردنية للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، يوسف الحنيطي، يؤكد أن التحقيقات مستمرة حول قيام مسؤولين سابقين بنشاطات تستهدف أمن الأردن.

وقالت الوكالة: "أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.