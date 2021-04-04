مصر تعلق على ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة مع اقتراب رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - ونفى مجلس الوزراء المصري هذه الشائعة في بيان رسمي، بعد تواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنه لا صحة لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.

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وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق مستقرة، كما أضافت أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، بتخفيضات تتفاوت ما بين 15% إلى 20%، بجميع المنافذ التموينية، والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

كما شددت الوزارة على أن ارتفاع حجم الإنتاج الكلي من الخضروات والفاكهة خلال السنوات الأخيرة، يساهم في توفير مخزون استراتيجي منها يكفي للاستهلاك المحلي، ويحقق فائضا للتصدير للخارج.

وأعلن وزارة التموين والتجارية الداخلية، اليوم الأحد، عن ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، لافتة إلى أن أسعار البلح تبدأ من 9 جنيهات إلى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 غرام بـ 20 جنيه.

وأضافت مشيرة إلى أن سعر قمر الدين يبدأ سعره من 23 جنيها، والزبيب المصري من 20 الى 24 جنيه بكافة أنواعه.

وأكدت الوزارة كذلك ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية بالتزامن مع حلول شهر رمضان، من أرز وسكر وزيت طعام والدواجن واللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة.