نزار الفارس يشكر الكاظمي لحرصه على حياته بعد تلقيه تهديدات بالقتل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الفارس عبر حسابه على "إنستغرام":

"أشكر رئيس الوزراء ووزارة الداخلية، على التواصل والاهتمام وحرصهم الشديد على حياتي وحياة كل مواطن عراقي“، مضيفا أن ”القانون سيأخذ مجراه“.

وقبل يومين، أعلن الفارس اعتزاله العمل الإعلامي، بسبب ما قال إنها تهديدات تلاحقه بالاغتيال، من قبل جهات مجهولة.

وعرض مجموعة من رسائل التهديد بالقتل، وصلته عبر حساباته الرسمية على السوشال ميديا، وذلك عبر خاصية ”story“ بإنستغرام.

ويقدم نزار الفارس برنامج ”أخطائي“ على قناة الرشيد الفضائية، واستضاف خلال الفترة الماضية، عددا من نجوم الفن، والمطربين وغيرهم.

ولكنه برز إلى الساحة العربية، عقب اللقاء المثير للجدل مع الفنانة المصرية رانيا يوسف، وما رافقه من جرأة في طرح الأسئلة.

كما أكد في صريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن رانيا يوسف ليس لها علاقة بهذه التهديدات، قائلا: "رانيا ليست لها علاقة بأي تهديدات إطلاقا، والست ليس لها دخل بالموضوع أبدا".