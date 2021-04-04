سقوط صاروخين في محيط قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "صاروخين سقطا بالقرب من السياج الخارجي للقاعدة دون وقوع إصابات بشرية".

© REUTERS / AZAD LASHKARI

بينما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن آمر قاعدة بلد الجوية "سقوط صاروخ كاتيوشا خارج القاعدة".

وتتعرض العديد من المناطق العسكرية والمقرات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد وخارجها إلى هجمات صاروخية تتكرر من وقت إلى آخر.

وتستضيف قاعدة بلد قوات أمريكية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 64 كم إلى الشمال من بغداد.

وتوجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية وجوية عراقية في محافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.