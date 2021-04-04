الجيش العراقي: استراتيجيتنا في مواجهة "داعش" ناجحة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات، اليوم الأحد، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أكد رسول أن الاستراتيجية التي تعمل عليها القوات العراقية ناجحة باستهداف "داعش".

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وشدد على أن العمليات الأمنية مستمرة لحين القضاء على فلول عصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضح المتحدث باسم القائد العام أن "الاستراتيجية التي نعمل عليها ناجحة باستهداف بقايا عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى التركيز على الحدود العراقية السورية والمناطق الرخوة"، مؤكداً "استمرار العمل لاستهداف الإرهابيين".

وأضاف أن "الكثير من العمليات الأمنية نُفذت من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي، لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية سواء في الصحراء أو في الوديان".

ولفت إلى أن "الكثير من الإرهابيين في السلاسل الجبلية تمَّت محاصرتهم، واستهدفوا بضربات دقيقة، بعد متابعتهم بالكاميرات الحرارية وكاميرات القناصين".

وتابع: "نركز على الجهد الاستخباري في كل الأجهزة الاستخبارية سواء من وكالة الاستخبارات في وزارة الدخلية والاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الوطني والأمن الوطني"، مؤكداً أن "العمل مستمر والتنسيق عالٍ من خلال قيادة العمليات المشتركة".