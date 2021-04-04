مسؤولة تونسية تكشف عن إحصاء مفزع بشأن إصابات "كورونا"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي التونسي، سعيدة زلفاني، لشبكة "نسمة" التونسية أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية لتقصي جائحة "كوفيد 19" تخطت نسبة 60%.

وقالت زلفاني: "هذه النسبة مفزعة، وتعد مؤشرا خطيرا يستوجب الحذر والصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي".

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وتابعت بقولها: "التحاليل الإيجابية اليومية لتقصي وباء كورونا أجريت خلال الأسبوع الحالي على 200 شخص، أثبتت إصابة 120 شخصا بهذا الفيروس"، مضيفة أنه "تم إجراء أقل من 90 تحليلا خلال الأسبوع المنقضي، وهو ما يعكس تطور وتيرة الإصابة بالوباء المفزعة".

وأبرزت المسؤولة الصحية التونسية أن عدد المكالمات الهاتفية الواردة على خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية الخاصة بـ"كوفيد 19"، التي تتسم بالجدية وترد للاستفسار بشأن فيروس كورونا، ارتفع خلال الأسبوع الحالي إلى 4 آلاف مكالمة يومية مقابل ما يناهز 3 آلاف مكالمة الأسبوع المنقضي.

وقالت زلفاني: "تطور التدخلات والمكالمات الواردة على قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي، يستوجب تحذير وتوعية المواطن التونسي بالمخاطر المحدقة في حال عدم احترامه للبرتوكول الصحي، خاصة وأن التطعيم ضد فيروس كورونا لم يبلغ المستوى المطلوب في الوقت الراهن".

ولفتت المسؤولة التونسية إلى وجود أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و50 سنة في العناية المركزة، وهو ما يعني أن فئة الكبار في السن ليست وحدها المعنية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن تراجع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المرحلة المقبلة، ومحاصرته يبقى رهين وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي.