الخارجية التونسية: نؤكد مساندتنا المطلقة لقراررات القيادة الأردنية

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان أصدرته صباح اليوم الأحد:"دعمها الكامل ومساندتها المطلقة لما تتخذه قيادة الأردن من قرارات وإجراءات بما من شأنه أن يحفظ أمن البلد وأن يديم على الشعب الأردني الشقيق نعمة الاستقرار والنماء".

وكانت وسائل إعلام محلية وعالمية قد تداولت مساء أمس السبت، أنباءً عن حملة اعتقالات في المملكة الأردنية، طالت أفرادًا من العائلة الملكية، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين، وهي أنباء أكدتها وكالة الأنباء الأردنية، دون أن تذكر التفاصيل، باستثناء أن الاعتقالات جاءت لأسباب أمنية.

وفي وقت سابق أمس السبت، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، يوسف الحنيطي، على أن التحقيقات مستمرة حول قيام مسؤولين سابقين بنشاطات تستهدف أمن الأردن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، نافيا ما نشر من ادعاءات حول اعتقال ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، إلا أنه أوضح أنه طُلب منه (الأمير حمزة) التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت أن السلطات الأردنية احتجزت ولي العهد السابق (الأخ غير الشقيق للملك عبيد الله الثاني)، وألقت القبض على عدد من المقربين منه، على خلفية مؤامرة للإطاحة بملك البلاد.

ووفقا لمزاعم الصحيفة الأمريكية، فإن الأمير حمزة بن الحسين محتجز في قصره في العاصمة الأردنية عمان، بينما ألقي القبض على 20 شخصا من المقربين منه.