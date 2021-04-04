شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة العراق: الكاظمى يبحث مع ولى عهد أبو ظبى تطوير التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وجرت مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الوزراء العراقى بعزف النشيد الوطني العراقي والنشيد الوطني الإماراتي وتفتيش حرس الشرف، واطلاق 21 اطلاقة مدفعية ترحيبية، إضافة إلى مرافقة كوكبة الخيالة سيارة رئيس مجلس الوزراء العراق.

وقال مكتب إعلام الحكومة العراقية إن رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي يقوم بزيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، يبحث فيها تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكان فى استقبال الكاظمي والوفد المرافق له، في مطار أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.