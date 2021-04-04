شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تتسلم أول دفعة من لقاح كورونا.. ورئيس الحكومة يدعو المواطنين للتسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، عن وصول أول دفعة من لقاح كورونا والتي وصفها بـ"أول الغيث".

وقال رئيس الحكومة الليبية عبر تغريدة له على "تويتر" : ‏أول الغيث قطرة.. بحمد الله تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا.. على أن تصل باقي الشحنات تواليا."، داعيا جميع أبناء الشعب الليبي إلى سرعة التسجيل في منظومة التطعيم، معربا عن تمنياته للجميع بالسلامة.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وصول 101 ألف و250 جرعة لقاح مضاف لفيروس كورونا، من شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس، والتي تعد أول دفعة من لقاحات كورونا تصل إلى البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم،: "بتوفيق من الله ومن ثم جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، وصول 101250 جرعة من شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة، وسيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة للوزارة".

وتشهد الدولة الليبية حالة من التضارب الكبير حول مصير شحنة اللقاحات المقرر وصولها إلى أراضي البلاد، لتوزيعها على المواطنين، عبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض.