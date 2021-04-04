الجيش الروسى يختبر تقنية جديدة لتوجيه الطائرات المسيرة فى سوريا

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجمع الصناعى العسكرى الروسى أنه تم اختبار تقنية فريدة من نوعها لتوجيه أحدث طائرات "إينوخودتس" المسيرة الروسية نحو أهداف إرهابية فى سوريا بواسطة منظومة "ستريليتس- إم" للاستطلاع.

وذكر المجمع الصناعى فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، أنه تم تحقيق معدلات عالية من الكفاءة والدقة فى إصابة الأهداف فى الوقت الحقيقى نتيجة للاختبارات، مشيرة إلى أن مسيرات "إينوخودتس" التكتيكية ضربت أهدافا تم اكتشافها وتحديدها بمساعدة منظومة "ستريليتس"، وأرسل عناصر الوحدات البرية المعلومات حول إحداثياتها عبر قنوات الاتصال إلى نقطة تحكم بالطائرات بدون طيار وقيادة أعلى فى الوقت الحقيقى.

يذكر أنه فى وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو إن منظومات "ستريليتس" تسمح بضرب الأهداف فى الوقت الحقيقى تقريبا، بعد 8-12 دقيقة من اكتشافها.

يشار إلى أن طائرة "إينوخودتس" الهجومية المسيرة طويلة المدى، المعروفة أيضا باسم "أوريون"، طورتها شركة "كرونشتات" الروسية، وبمقدورها البقاء في الجو لمدة تصل إلى 24 ساعة، يبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع 1100 كيلوجرام، ويصل وزن حمولتها القتالية إلى 250 كيلوجراما، كما أن الطائرة قادرة على استخدام الصواريخ الموجهة صغيرة الحجم، والقنابل الموجهة ضد الأهداف الأرضية، كما قامت إحدى طائرات "أوريون" بـ 38 طلعة جوية فى سوريا، من بينها 17 طلعة تضمنت قصف أهداف إرهابية.