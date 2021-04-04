شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يحذر من وجود ثغرات في أحد منتجات «ميكروسوفت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في ميكروسوفت.

وأوضح المركز في تحذيره، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بالكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وكذلك تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات عبر هذه الروابط :