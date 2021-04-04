شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «أمن الطرق» لقائدي المركبات في نجران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهاً مهماً لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران.
وقالت عبر تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “نود التنويه بأن المنطقة تشهد رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما أدى إلى إنخفاض في مستوى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.”
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.
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