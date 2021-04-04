شركة أبل تجري تغييرات على المساعد الصوتي "سيري"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

لا تزال معظم خدمات المساعد الصوتي تتجه إلى صوت أنثوي، على الرغم من أن المستخدمين لديهم خيار التبديل، وستتوقف خدمة المساعد الصوتي (سيري – Siri) من شركة أبل قريبًا عن الضبط الافتراضي لصوت الخدمة الأوّلي الذي يشبه صوت الإناث.



وقالت الشركة، الأربعاء، إن أجهزتها المحمولة ستطلب من المستخدمين الاختيار من بين مجموعة من الأصوات عند إعداد المساعد الافتراضي.

وتسمح أبل حاليًا للمستخدمين بالاختيار بين صوت ذكر وأنثى، بالإضافة إلى ست لهجات مختلفة، بما في ذلك الأمريكية والبريطانية والهندية والأيرلندية، لكنها تخترق الصوت الأنثوي للأجهزة الأمريكية. (في بعض البلدان، مثل المملكة المتحدة، يتم تحديد ردود سيري افتراضيًا بصوت ذكر)وفق سي ان ان بيزنس.

وقالت شركة أبل أيضًا إنها ستضيف صوتين جديدين إلى سيري.

وأضافت الشركة، في بيان: "نحن متحمسون لتقديم صوتي سيري جديدين للمتحدثين باللغة الإنجليزية وخيار لمستخدمي سيري لاختيار الصوت الذي يريدونه عند إعداد أجهزتهم. هذا استمرار لالتزام أبل الطويل الأمد بالتنوع والشمول، والمنتجات والخدمات المصممة لتعكس بشكل أفضل تنوع العالم الذي نعيش فيه".

والتغييرات التي تم إجراؤها على سيري متاحة بالفعل في الإصدار التجريبي iOS 14.5 من أبل، وستصبح سارية المفعول لأولئك الذين يقومون بإعداد جهاز أبل جديد عندما يتم طرح تحديث البرنامج على نطاق أوسع في وقت لاحق من هذا العام.

ولطالما كانت الصور النمطية للجنسين بين المساعدين الصوتيين مثل سيري وأليكسا في شركة أمازون ومساعد غوغل مصدر قلق.

وفي 2019، حذر تقرير للأمم المتحدة من أن المساعدين الصوتيين يديمون فكرة أن "النساء مُلْغِمات، مطيعات ومتحمسات لإرضائهن، متاحون بلمسة زر واحدة أو بأمر صوتي فظ".

لا تزال معظم خدمات المساعد الصوتي تتجه إلى صوت أنثوي، على الرغم من أن المستخدمين لديهم خيار التبديل.