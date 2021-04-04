الحكومة الكويتية: تعديل قرار إلغاء تجديد إذن العمل بعد الـ 60 خلال أسبوعين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية" فقد أكدت إيمان الانصاري نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن هناك تعديلات مرتقبة على القرار، وسيتم إعلانها خلال أسبوعين.

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وأوضحت المسؤولة الكويتية أن التعديلات تشمل بعض الأمور الفنية، وسيتم إعلانها بشكل رسمي.

تصريحات الانصاري جاءت على هامش جولة ميدانية لها في منطقة الشويخ الصناعية، مؤكدة ان الحكومة ستعلن تفاصيل التعديل خلال أسبوعين.

وكانت مصادر مسؤولة بالكويت قد كشفت عن وجود نية لدى الحكومة بتعديل قانون منع إذن العمل لمن بلغ الـ60 عاما، عن طريق تحديد رسم مالي جديد.

وأشارت المصادر وقتها إلى ما قالت إنه "توافق مبدئي على مقترح تعديل القرار بتحديد رسم مالي لتجديد إذن العمل بقيمة مالية مرتفعة إضافة إلى تأمين صحي خاص".

وأوضحت أنه في حال التوافق النهائي على آلية جديدة سيتم الإعلان عنها، لافتة إلى أن قرار عدم التجديد مازال قائما بعد أن دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي.

يشار إلى ان اللجنة الاستشارية لشؤون العمل برئاسة الهيئة العامة للقوى العاملة، كانت قد عقدت الأسبوع قبل الماضي، اجتماعا لمناقشة بعض التقارير الواردة بشأن التركيبة السكانية وتعديلاتها.

وناقش الاجتماع كذلك قرار منع تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاما من حملة الشهادة الثانوية العامة وما دونها، والنتائج المترتبة عليه بعد مرور 3 أشهر على تطبيقه.