سوريا تحتفل بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "سانا" السورية أن الكنائس شهدث إقبالا من قبل المواطنين الذي أصروا على إقامة الصلوات والترانيم بمناسبة عيد الفصح المجيد.

ففي كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك في حارة الزيتون بدمشق أقيم قداس ديني ترأسه غبطة البطريرك ​يوسف العبسي​ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، واعتبر العبسي أن "شهادة الرسل في القيامة لها أهمية كبيرة في موضوع الإيمان لأنها شهادة حياة وإن الكنيسة تدعونا إلى أن نستمر في حمل هذه الشهادة وإن نحول ونجدد حياتنا ونطابقها على فكر ​يسوع المسيح​ وأخلاقه كما حصل للرسل".

وأضاف: "لتشمل صلاتنا الناس أجمعين ولا سيما من يعانون العوز والضيق ولنصلي من أجل بلدنا لترفع عنه جائحة ​الكورونا​ وتنقشع الغيمة التي ترخي بثقلها وسوادها عليه منذ سنوات ولنصلي من أجل مواطنينا والمسؤولين عنا وفي مقدمتهم الرئيس السوري ​بشار الأسد​. لنصلي من أجل شهدائنا وجيشنا ولنصلي من أجل كنيستنا في العالم كله ومن أجل الكنيسة الجامعة ولنضع مكانا في صلاتنا للغفران ولنصفح بعضنا عن بعض من أجل القيامة".

ويوجد في دمشق عدد من الكنائس التي تتبع التقويم الغربي بينها "كاتدرائية سيدة النياح" للروم الملكيين الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية الوطنية التي تضم سوريا ولبنان، وكنيسة مار سركيس للأرمن الأرثوذكس، وكنيسة "سلطانة العالم" للأرمن الكاثوليك، وكنيسة السيدة فاطمة للسريان الكاثوليك، وكاتدرائية القديس أنطونيوس المارونية.