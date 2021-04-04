شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تؤكد وقوفها التام مع الأردن ودعمها الثابت لأمنه واستقراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكدت السلطنة وقوفها التام إلى جانب المملكة بقيادة العاهل الأردنى عبدالله الثانى ابن الحسين، وشددت على دعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمن الأردن الشقيق وسيادته واستقراره. وفق بيان صحفى أصدرته السفارة صباح اليوم.

أضاف البيان، أن سلطنة عُمان تابعت باهتمام بالغ التطورات الأخيرة فى المملكة الأردنية الهاشمية، وتؤكد على مساندتها لاستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن جهة أخرى أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وقوف بلاده إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة الملك عبد الله الثانى بن الحسين والأمير الحسين بن عبد الله الثانى.

وأكد وزير الخارجية السعودى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى على الدعم اللا محدود لكل ما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار إلى أن دعم ومساندة السعودية لشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية دائم وثابت فى كافة الأزمنة والظروف وفى مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، مضيفا أن استقرار الأردن وازدهاره هو أساس لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.