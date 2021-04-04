وفاة سفير أندونيسيا فى السودان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

القاهرة - سامية سيد - نعت وزارة الخارجية السودانية روساليس رسلند عدنان سفير جمهورية أندونيسيا لدى السودان، والذى توفى بالخرطوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان اليوم الأحد، إن السفير الراحل عمل بجد لتوطيد العلاقات السودانية الإندونيسية، وأسهم بدأب وإصرار على تنشيطها فى جميع المجالات، متقدمة لعائلته وحكومته وشعبه وأصدقائه من المواطنين السودانيين والسفراء والسلك الدبلوماسى قاطبة بأحر التعازى.