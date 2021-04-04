شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأعيان الأردنى: ملكنا خط أحمر وسنتصدى بحزم لكل يد خوانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردنى، الدعم الكامل للملك عبدالله الثاني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مشددا على أن الأردن وملكه خط أحمر.

وناشد رئيس مجلس الأعيان الأردني، فى كلمته أمام البرلمان الأردني بمناسبة مئوية الدولة، الشعب الأردني عدم الالتفات للإشاعات والأكاذيب، منددا بمن يحاول استغلال الضائقة الاقتصادية للشعب للنيل من القيادة الهاشمية.

وشدد "الفايز" على أهمية التصدى بكل حزم وقوة لكل يد خوانة تعبث بأمن واستقرار البلاد وتحاول النيل من بلدنا والقيادة الهاشمية.