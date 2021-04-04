شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن بالقاهرة: موكب المومياوات الملكية يؤكد عظمة مصر أم العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أشاد سفير اليمن بالقاهرة، الدكتور محمد مارم، بموكب المومياوات الذى الذى حاز إعجاب العالم وجذب أنظار الجميع، قائلا إن مصر أم الدنيا وستظل أم العرب ودائما تبهرنا بعظمتها، كما أبهرت العالم بموكب المومياوات الملكية ما يؤكد أنها منارة الثقافة فى العالم ويؤكد عظمة الحضارة المصرية، وفق تصريح خاص لـ"الخليج 365".

أضاف السفير مارم، أن هذا الحدث مناسبة للدلالة على تميز أعمال المصريين القدماء والتى ستظل درسا للبشرية، مشيرا إلى أن الجهود المضنية التى تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تقود النهضة الحديثة فى مصر وتستكمل ما رسخه قدماء المصريين.

واستكمل السفير مارم قائلا:"مصر ستظل كما عهدناها دايما الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة وهى تستأنف دورها المحورى القومى والقيادى ستبقى وفية لالتزاماتها ومسؤولياتها التاريخية إزاء الأمن القومى العربى والمصالح الاستراتيجية العليا للأمة العربية خاصة في هذه الظروف التى تشهد فيها منطقتنا العربية أوضاعا مضطربة وظروفا صعبة غير مسبوقه.

وأعرب مارم، عن تثمين اليمن حكومة وشعباً لما تقدمه مصر من تسهيلات لأبناء الجالية فى كافة المجالات .

يذكر أن مصر أقامت مساء أمس موكبًا احتفاليًا للاحتفال بنقل 22 من مومياواتها الملكية الثمينة، من وسط القاهرة إلى مثواها الجديد في متحف ضخم جديد جنوب العاصمة.

وتم تصميم الحفل لعرض التراث الغني للبلاد وتكريمه، على طول كورنيش النيل من المتحف المصري المطل على ميدان التحرير، إلى المتحف الوطنى للحضارة المصرية الذى افتتح حديثًا في حي الفسطاط، حيث كانت أول عاصمة إسلامية لمصر.